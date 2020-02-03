3 Февр. 2020 2020-02-03T18:01:33+03:00

Иран больше не предоставит Украине материалы по расследованию крушения Boeing 737 под Тегераном Фото: REUTERS

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Публикация разговора диспетчера с пилотом, заметившим попадание иранской ракеты по украинскому пассажирскому Boeing 737, негативно скажется на сотрудничестве Киева и Тегерана в расследовании авиакатастрофы и иранская сторона больше не предоставит никаких материалов. Такое заявление сделал руководитель отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

«Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, расследующих катастрофу, публикация украинской стороной говорит о том, что больше мы им никаких материалов не передадим», — сказал представитель иранской стороны и отметил, что Украина нарушила международные нормы.

Как писал сайт kp.ru, в опубликованном разговоре пилот авиакомпании Iran Aseman Airlines сообщил диспетчеру, что видит по маршруту вспышки, похожие на ракету, и уточнил что ракета движется в сторону от Тегерана. Диспетчер несколько раз вызвал самолёт украинских авиалиний, но не получил ответа.

В результате крушения самолета погибли 176 человек. Выяснилось, что лайнер был сбит иранской ракетой. Власти Ирана признали свою вину, а также пообещали выплатить компенсацию семьям погибших и авиакомпании

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/755538" frameborder="0"></iframe> Тела погибших в авиакатастрофе под Тегераном доставили в Киев.Тела украинских граждан, погибших в авиакатастрофе под Тегераном, сегодня были возвращены на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU