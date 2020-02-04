Умер ученый Теодор Шанин

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:27:20+03:00

Президент Московской высшей школы социальных и экономических наук скончался в возрасте 89 лет

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В Москве умер известный ученый Теодор Шанин. Он скончался в возрасте 89 лет.

Сообщения о смерти исследователя появились 4 февраля рано утром. Известно, что он находился в своей квартире в центре столицы, пишет газета «Известия».

Он являлся президентом Московской высшей школы социальных и экономических наук, преподавал в Манчестерском университете и являлся научным сотрудником Оксфордского университета.

Шанин родился в 1930 году в Польше. В 1951 году окончил Иерусалимский университет, в 1963 году поступил в аспирантуру Бирмингемского университета, где защитил докторскую диссертацию.

Его научные работы внесли огромный вклад в крестьяноведение, историческую социологию и эпистемологию.

Позиция ученого в России сыграла большую в развитии новых форм академического образования. Удостоен многочисленных наград, в том числе ордена Британской империи и медали «Почетный работник Высшего профессионального образования» РФ (2003).

ИСТОЧНИК KP.RU