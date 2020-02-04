Осуждённого экс-губернатора Кирова Никиту Белых уволили из библиотеки колонии

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:15:54+03:00

Бывший кировский губернатор Никита Белых, осуждённый в 2018 году за взятку, уволен из библиотеки колонии в Рязанской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В июне 2016 года главу Кировской области поймали на взятке в 400 тысяч евро

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Бывший кировский губернатор Никита Белых, осуждённый в 2018 году за взятку, уволен из библиотеки колонии в Рязанской области. Об этом сообщила представитель регионального управления ФСИН.

- С декабря 2019 года Белых работает в швейном цехе №1. Из библиотеки он был уволен за нарушение режима содержания, - передаёт её слова РИА Новости.

Она также отметила, что Белых устраивает новая работа, он выполняет свои обязанности, оплата у него сдельная, а цех, в котором он работает, выполняет пошив разных изделий.

- В настоящий момент, например, у них один из заказов - пошив игрушек, рассказала представитель УФСИН.

Напомним, что суд приговорил Никиту Белых к восьми годам заключения в колонии строгого режима и к штрафу в размере более 48 миллионов рублей.

В июне 2016 года главу Кировской области поймали на взятке в 400 тысяч евро.

- Чиновник лично и через посредника получил эти деньги за покровительство контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», - сообщил тогда официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/575535" frameborder="0"></iframe> В Москве задержан губернатор Кировской области Никита Белых.Чиновника арестовали при получении взятки в 400 тысяч евро, возбуждено уголовное дело

ИСТОЧНИК KP.RU