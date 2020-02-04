2020-02-04T15:05:44+03:00
В мире

В Одессе сорвали и растоптали последний барельеф маршалу Жукову

Его должны были демонтировать по украинскому закону о декоммунизации
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Украинские активисты сорвали со стены университета и топтали ногами последний в Одессе барельеф с изображением советского маршала Георгия ЖуковаУкраинские активисты сорвали со стены университета и топтали ногами последний в Одессе барельеф с изображением советского маршала Георгия ЖуковаФото: YouTube
Изменить размер текста:

Украинские активисты сорвали со стены университета и топтали ногами последний в Одессе барельеф с изображением советского маршала Георгия Жукова. Об этом сообщил городской портал «Пушкинская».

Активисты демонтировали барельеф, положили на землю и стали топтать ногами.

Акции пытался противостоять приехавший на место депутат городского совета от «Оппозиционного блока» Богдан Гиганов. Депутат посчитал акцию незаконной, вызвал полицию, но приехавшие полицейские не стали вмешиваться.

Барельеф располагался на стене здания, ставшего памятником архитектуры и истории. Сейчас это общежитие и философский факультет Одесского национального университета имени Мечникова. В этом доме в 1946-1948 годах маршал Жуков работал в штабе Одесского военного округа.

В январе представители университета сообщили активистам, что барельеф не принадлежит учебному заведению и подлежит демонтажу по украинскому закону о декоммунизации.

Ранее сайт kp.ru писал о том, почему почему Одесса обвиняет Россию в своих бедах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин: Россия будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом
Российские аптеки ограничивают отпуск масок в одни руки
"Нужно вести с Россией диалог": Посол Франции на Украине рассказал о неудавшейся изоляции РФ
Официальный курс евро на среду снизился на 67 копеек
В школах Казани установлены первые отечественные автоматы по сбору тары
В Одессе сорвали и растоптали последний барельеф маршалу Жукову
Международные авиабилеты в России подорожают с 5 февраля
"Без уважения к людям работать нельзя": Путин прокомментировал отставку главы Чувашии
Путин: Предложенные мною поправки в Конституцию продиктованы жизнью
Осуждённого экс-губернатора Кирова Никиту Белых уволили из библиотеки колонии
Граждане Евросоюза обращаются в российское посольство с просьбой об эвакуации из города Ухань из-за коронавируса
В Кремле подтвердили, что пока не приглашали руководство Польши на День Победы
Россия эвакуирует из Уханя нескольких граждан из Беларуси, Казахстана и Армении
В Москве умер 25-летний игрок КВН из «Армянской сборной» Овик Григорян
Умер писатель-фантаст и переводчик Евгений Витковский