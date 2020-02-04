В Одессе сорвали и растоптали последний барельеф маршалу Жукову

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:05:44+03:00

Украинские активисты сорвали со стены университета и топтали ногами последний в Одессе барельеф с изображением советского маршала Георгия Жукова Фото: YouTube

Его должны были демонтировать по украинскому закону о декоммунизации

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Украинские активисты сорвали со стены университета и топтали ногами последний в Одессе барельеф с изображением советского маршала Георгия Жукова. Об этом сообщил городской портал «Пушкинская».

Активисты демонтировали барельеф, положили на землю и стали топтать ногами.

Акции пытался противостоять приехавший на место депутат городского совета от «Оппозиционного блока» Богдан Гиганов. Депутат посчитал акцию незаконной, вызвал полицию, но приехавшие полицейские не стали вмешиваться.

Барельеф располагался на стене здания, ставшего памятником архитектуры и истории. Сейчас это общежитие и философский факультет Одесского национального университета имени Мечникова. В этом доме в 1946-1948 годах маршал Жуков работал в штабе Одесского военного округа.

В январе представители университета сообщили активистам, что барельеф не принадлежит учебному заведению и подлежит демонтажу по украинскому закону о декоммунизации.

Ранее сайт kp.ru писал о том, почему почему Одесса обвиняет Россию в своих бедах.

ИСТОЧНИК KP.RU