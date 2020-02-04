Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:29:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Мелодичные звуки будильника способствуют более быстрому пробуждению и дарят чувство бодрости. Таким заявлением выступили ученые из Мельбурнского королевского технологического университета.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого наблюдали за бодростью и работоспособностью добровольцев. Всем участникам исследования предложили просыпаться под разные мелодии звонка: у кого-то они были спокойными и приятными, а у кого-то громкими и резкими, пишет ФАН.

В результате специалисты заметили, что при использовании мелодичного сигнала у добровольцев пропадает так называемая инерция сна — «заторможенное» состояние сразу после пробуждения, которое может продолжаться от минуты до нескольких часов. При этом выяснилось, что громкость будильника никак не влияла на состояние добровольцев после пробуждения, бодрость и хорошее самочувствие зависели только от мелодичности звонка, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU