2020-02-04T16:29:29+03:00
Наука

Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность

Приятный и мелодичный звонок улучшает самочувствие
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали, как мелодия будильника влияет на состояние после пробужденияУченые рассказали, как мелодия будильника влияет на состояние после пробужденияФото: Евгения ГУСЕВА
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Мелодичные звуки будильника способствуют более быстрому пробуждению и дарят чувство бодрости. Таким заявлением выступили ученые из Мельбурнского королевского технологического университета.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого наблюдали за бодростью и работоспособностью добровольцев. Всем участникам исследования предложили просыпаться под разные мелодии звонка: у кого-то они были спокойными и приятными, а у кого-то громкими и резкими, пишет ФАН.

В результате специалисты заметили, что при использовании мелодичного сигнала у добровольцев пропадает так называемая инерция сна — «заторможенное» состояние сразу после пробуждения, которое может продолжаться от минуты до нескольких часов. При этом выяснилось, что громкость будильника никак не влияла на состояние добровольцев после пробуждения, бодрость и хорошее самочувствие зависели только от мелодичности звонка, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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