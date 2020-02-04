"Хотели привлечь внимание учеников": Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:54:59+03:00

Ранее создатели учебного издания, уже успевшего стать скандальным, разместили поместили голливудскую звезду на фотографию 1932 года "Обед на небоскребе"

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Авторы украинского учебника по истории за 10 класс заявили, что поместили изображение американского актера Киану Ривза на культовой фотографии 1932 года "Обед на небоскребе" с той целью, чтобы привлечь внимание учеников.

Мол, это не была никакая не ошибка. Просто издатели решили идти с учениками в одну ногу со временем. Чтобы информация, которая помещается в учебник, легче запоминалась ребятам.

- Когда дизайнер учебника, показал мне страницу с фотографией, "дополненной" Киану Ривзом, я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мем, предложил оставить его, - отметил автор учебника Игорь Щупак.

В "новой" версии фото рядом с рабочими сидит грустный Ривз, который, как известно, является героем многочисленных мемов в соцсетяхФото: скриншот сайта

Создатели учебного издание, которое уже успело стать скандальным, поместили фигуру голливудской звезды, обработанную в фотошопе на фотографию "Обед на небоскребе". Этот снимок был сделан в 1932 году. На ней изображены строители, которые обедают на одном из элементов высотного здания. В "новой" версии фото рядом с рабочими сидит грустный Ривз, который, как известно, является героем многочисленных мемов в соцсетях.

- Остается только поблагодарить Киану Ривза за то, что он привлек внимание к учебе. Возможно, кто-то снова возьмет учебник истории в свои руки, и это будут не только дети, - с юмором подытожил Щупак.

Ранее сайт p.ru писал о том, что

ИСТОЧНИК KP.RU