"Не хотел впутывать в историю подругу": стали известны детали дела боксера Кушиташвили

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:27:11+03:00

При этом ранее спортсмен пояснил, что приехал к своим знакомым,которые живут на Фрунзенской набережной в Москве [видео]

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Сегодня стали известны новые подробности скандального дела боксера Георгия Кушиташвили, которого ранее арестовали за нападение на сотрудника Росгвардии.

Свидетели инцидента заявили, что в подъезде дома на Фрунзенской набережной, где и произошла потасовка, живет подруга спортсмена.

Было подчеркнуто, что Кушиташвили не хочет впутывать девушку в это дело. Поэтому во время допроса он заявил, что приезжал к своим знакомым, не уточняя их имен, пишет mk.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758777" frameborder="0"></iframe> Чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили арестовали на два месяца.235-й гарнизонный военный суд Москвы по запросу Следственного Комитета отправил под арест двукратного чемпиона Российской Федерации по боксу Георгия Кушиташвили на два месяца

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ИСТОЧНИК KP.RU