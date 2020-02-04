"Не хотел впутывать в историю подругу": стали известны детали дела боксера Кушиташвили
Сегодня стали известны новые подробности скандального дела боксера Георгия Кушиташвили, которого ранее арестовали за нападение на сотрудника Росгвардии.
Свидетели инцидента заявили, что в подъезде дома на Фрунзенской набережной, где и произошла потасовка, живет подруга спортсмена.
Было подчеркнуто, что Кушиташвили не хочет впутывать девушку в это дело. Поэтому во время допроса он заявил, что приезжал к своим знакомым, не уточняя их имен, пишет mk.ru.
Чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили арестовали на два месяца.235-й гарнизонный военный суд Москвы по запросу Следственного Комитета отправил под арест двукратного чемпиона Российской Федерации по боксу Георгия Кушиташвили на два месяца
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ИСТОЧНИК KP.RU