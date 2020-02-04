2020-02-04T19:27:11+03:00
Общество

"Не хотел впутывать в историю подругу": стали известны детали дела боксера Кушиташвили

При этом ранее спортсмен пояснил, что приехал к своим знакомым,которые живут на Фрунзенской набережной в Москве [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Сегодня стали известны новые подробности скандального дела боксера Георгия Кушиташвили, которого ранее арестовали за нападение на сотрудника Росгвардии.

Свидетели инцидента заявили, что в подъезде дома на Фрунзенской набережной, где и произошла потасовка, живет подруга спортсмена.

Было подчеркнуто, что Кушиташвили не хочет впутывать девушку в это дело. Поэтому во время допроса он заявил, что приезжал к своим знакомым, не уточняя их имен, пишет mk.ru.

Чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили арестовали на два месяца.235-й гарнизонный военный суд Москвы по запросу Следственного Комитета отправил под арест двукратного чемпиона Российской Федерации по боксу Георгия Кушиташвили на два месяца

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Не хотел впутывать в историю подругу": стали известны детали дела боксера Кушиташвили
Лавров заявил, что РФ не будет игнорировать учения НАТО в Европе
"Хотели привлечь внимание учеников": Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом
Крашенинников выступил против упоминания бога в Конституции
"Белые каски" вместе с террористами завершили съемки в Сирии фейкового видео о химатаках
"Вы же замерзли!": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Осуждённый за взятки полковник Захарченко получил пять суток штрафного изолятора за драку с заключённым
"Создали в Москве подставную компанию": Лукашенко объяснил задержание всех глав сахарных заводов
Первый самолёт российских ВКС приземлился в аэропорту Уханя
Крашенинников о понятии брака: Прописывать в российской Конституции, что семья - это союз мужчины и женщины, не совсем корректно
Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность
В ЦПК отреагировали на новости о снижении требований к космонавтам
Путин: Россия будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом
Российские аптеки ограничивают отпуск масок в одни руки
"Нужно вести с Россией диалог": Посол Франции на Украине рассказал о неудавшейся изоляции РФ
Официальный курс евро на среду снизился на 67 копеек
В школах Казани установлены первые отечественные автоматы по сбору тары
В Одессе сорвали и растоптали последний барельеф маршалу Жукову
Международные авиабилеты в России подорожают с 5 февраля
"Без уважения к людям работать нельзя": Путин прокомментировал отставку главы Чувашии
Путин: Предложенные мною поправки в Конституцию продиктованы жизнью
Осуждённого экс-губернатора Кирова Никиту Белых уволили из библиотеки колонии
Граждане Евросоюза обращаются в российское посольство с просьбой об эвакуации из города Ухань из-за коронавируса
В Кремле подтвердили, что пока не приглашали руководство Польши на День Победы
Россия эвакуирует из Уханя нескольких граждан из Беларуси, Казахстана и Армении
В Москве умер 25-летний игрок КВН из «Армянской сборной» Овик Григорян
Умер писатель-фантаст и переводчик Евгений Витковский