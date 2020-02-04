Певица Шер стала лицом новой кампании модного бренда Dsquared2
Американская певица, актриса, кинорежиссёр, музыкальный продюсер и автор песен Шер стала лицом новой рекламной кампании «весна – лето» модного бренда Dsquared2.
В Сети появился один из ее снимков, где обладательница характерного контральто позирует в свитере с надписью ICON. Глядя на фотографию, которую компания опубликовала на своей странице в Instagram, трудно поверить, что певице уже 73 года.
Шер стала лицом новой кампании модного бренда. Фото: instagram/Dsquared2
Съемка посвящена юбилею Dsquared2 – в этом году бренду исполняется 25 лет. Снимал певицу дуэт фотографов Мерт Алас и Маркус Пигготт.
Стоит отметить, что Шер – сценический псевдоним, настоящее имя певицы Шерилин Саркисян (Cherilyn Sarkisian), она родилась 20 мая 1946 года в Калифорнии. Певица не впервые снимается для рекламных кампаний модных брендов: например, в 2015 году она позировала для коллекции «осень – зима» Marc Jacobs.
Шер в прозрачном боди и ботфортах показала идеальное тело.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зрители онемели при виде 73-летней Шер в полупрозрачном купальнике
Певица поразила всех не только эксцентричным нарядом, но и идеальной фигурой и молодым лицом (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU