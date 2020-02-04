2020-02-05T00:23:48+03:00
Звезды

Певица Шер стала лицом новой кампании модного бренда Dsquared2

Трудно поверить, что обладательнице характерного контральто и идеальной фигуры уже 73 года [фото]
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Американская певица ШерАмериканская певица ШерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американская певица, актриса, кинорежиссёр, музыкальный продюсер и автор песен Шер стала лицом новой рекламной кампании «весна – лето» модного бренда Dsquared2.

В Сети появился один из ее снимков, где обладательница характерного контральто позирует в свитере с надписью ICON. Глядя на фотографию, которую компания опубликовала на своей странице в Instagram, трудно поверить, что певице уже 73 года.

Шер стала лицом новой кампании модного бренда. Фото: instagram/Dsquared2

Шер стала лицом новой кампании модного бренда. Фото: instagram/Dsquared2

Съемка посвящена юбилею Dsquared2 – в этом году бренду исполняется 25 лет. Снимал певицу дуэт фотографов Мерт Алас и Маркус Пигготт.

Стоит отметить, что Шер – сценический псевдоним, настоящее имя певицы Шерилин Саркисян (Cherilyn Sarkisian), она родилась 20 мая 1946 года в Калифорнии. Певица не впервые снимается для рекламных кампаний модных брендов: например, в 2015 году она позировала для коллекции «осень – зима» Marc Jacobs.

Шер в прозрачном боди и ботфортах показала идеальное тело.

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Певица поразила всех не только эксцентричным нарядом, но и идеальной фигурой и молодым лицом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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