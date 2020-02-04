Певица Шер стала лицом новой кампании модного бренда Dsquared2

4 Февр. 2020 2020-02-05T00:23:48+03:00

Трудно поверить, что обладательнице характерного контральто и идеальной фигуры уже 73 года [фото]

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Американская певица, актриса, кинорежиссёр, музыкальный продюсер и автор песен Шер стала лицом новой рекламной кампании «весна – лето» модного бренда Dsquared2.

В Сети появился один из ее снимков, где обладательница характерного контральто позирует в свитере с надписью ICON. Глядя на фотографию, которую компания опубликовала на своей странице в Instagram, трудно поверить, что певице уже 73 года.

Шер стала лицом новой кампании модного бренда. Фото: instagram/Dsquared2

Съемка посвящена юбилею Dsquared2 – в этом году бренду исполняется 25 лет. Снимал певицу дуэт фотографов Мерт Алас и Маркус Пигготт.

Стоит отметить, что Шер – сценический псевдоним, настоящее имя певицы Шерилин Саркисян (Cherilyn Sarkisian), она родилась 20 мая 1946 года в Калифорнии. Певица не впервые снимается для рекламных кампаний модных брендов: например, в 2015 году она позировала для коллекции «осень – зима» Marc Jacobs.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740435" frameborder="0"></iframe> Шер в прозрачном боди и ботфортах показала идеальное тело.

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ИСТОЧНИК KP.RU