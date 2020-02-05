В Венесуэле обрушилась шахта, под завалами оказались от 20 до 35 человек

5 Февр. 2020 2020-02-05T06:53:14+03:00

Сколько людей работали в момент обвала под землей, пока неизвестно Фото: REUTERS

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В Венесуэле обрушилась одна из заброшенных золотодобывающих шахт, в результате под завалами на глубине 50 метров оказались от 20 до 35 человек – точное число людей, которые в момент обвала находились под землей, неизвестно, поскольку работали они там нелегально.

Авария произошла в штате Боливар на закрытой шахте по добыче золото «Исидора», которая сейчас принадлежит компании Mibiturven. Пока спасателям и пожарным удалось извлечь из-под завалов тела троих молодых людей в возрасте 21 – 23 лет, сообщает издание Pitazo со ссылкой на спасательные службы штата.

По его данным, обрушение заброшенной шахты произошло в ночь на понедельник, 3 февраля, поисково-спасательные работы начались практически сразу, однако первые сообщения о произошедшем стали появляться только теперь. Официальной информации о числе погибших и пострадавших нелегальных шахтеров из Каракаса пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU