2020-02-05T14:43:55+03:00
Общество

Все россияне, хотевшие улететь из Уханя, эвакуированы

Прибывшие в Тюмень граждане не опасны
Ася КУЗНЕЦОВА
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5 февраля два самолёта ВКС России эвакуировали в Тюменскую область всех пожелавших уехать из Уханя россиян5 февраля два самолёта ВКС России эвакуировали в Тюменскую область всех пожелавших уехать из Уханя россиянФото: Кира Санникова
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из Уханя эвакуированы все граждане России, которые захотели. Она также отметила, что нет рисков попадания какой-либо инфекции в окружающую среду от прибывших в Тюменскую область.

- При прилёте в аэропорт были соблюдены все правила биологической безопасности, и риски попадания в окружающую среду какого-либо инфекционного агента отсутствовали и отсутствуют на сегодняшний день, - рассказала Попова на брифинге в Тюмени.

Напомним, что 5 февраля два самолёта Воздушно-космических сил России эвакуировали в Тюменскую область всех пожелавших уехать из Уханя россиян. Также на борту были граждане Украины, Белоруссии и Казахстана. Первый самолёт перевёз 82 человека, второй, спустя три часа, - 64. Всех прибывших разместили в лечебно-оздоровительном санатории в 30 километрах от Тюмени.

Все россияне здоровы, их оставят в карантине на 14 дней - срок инкубационного периода для коронавируса, в течение которого заражённый человек опасен для окружающих.

Опасности распространения коронавируса нет.Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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