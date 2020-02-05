2020-02-05T15:54:46+03:00
Общество

Мы своих не бросаем: Голикова об эвакуации россиян из Уханя

Всех захотевших уехать граждан перевезли Тюмень из-за угрозы заражения коронавирусом
Ася КУЗНЕЦОВА
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5 февраля два российских самолёта ВКС эвакуировали в Тюменскую область всех пожелавших уехать из Уханя россиян5 февраля два российских самолёта ВКС эвакуировали в Тюменскую область всех пожелавших уехать из Уханя россиянФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала эвакуацию российских граждан из Китая гуманитарной акцией.

- Эвакуация российских граждан из Китая - гуманитарная акция, мы своих не бросаем. И важно, чтобы каждый так относился к этому, - сказала она на совещании с членами правительства.

Татьяна Голикова также подчеркнула, что среди россиян, перевезённых в Тюменскую область, нет ни одного заражённого коронавирусом.

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Напомним, что 5 февраля два российских самолёта ВКС эвакуировали в Тюменскую область всех пожелавших уехать из Уханя россиян. Первый самолёт перевёз 82 человека, среди которых также были граждане Украины, Белоруссии и Казахстана. Второй, спустя три часа, эвакуировал 64 россиянина. Всех прибывших разместили в лечебно-оздоровительном санатории в 30 километрах от Тюмени.

Все россияне здоровы, однако их оставят в карантине на 14 дней - срок инкубационного периода для коронавируса, в течение которого заражённый человек опасен для окружающих.

Эвакуированные из охваченного эпидемией коронавируса Уханя россияне приземлились в Тюмени.Два военных самолета доставили в Россию в общей сложности 144 человека

ИСТОЧНИК KP.RU

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