Мы своих не бросаем: Голикова об эвакуации россиян из Уханя

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:54:46+03:00

5 февраля два российских самолёта ВКС эвакуировали в Тюменскую область всех пожелавших уехать из Уханя россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала эвакуацию российских граждан из Китая гуманитарной акцией.

- Эвакуация российских граждан из Китая - гуманитарная акция, мы своих не бросаем. И важно, чтобы каждый так относился к этому, - сказала она на совещании с членами правительства.

Татьяна Голикова также подчеркнула, что среди россиян, перевезённых в Тюменскую область, нет ни одного заражённого коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758852" frameborder="0"></iframe> В Тюмени встретили первый самолет из Уханя.Глава роспотребнадзора Анна Попова рассказала о встрече первого самолёта из УханяМария САННИКОВА

Напомним, что 5 февраля два российских самолёта ВКС эвакуировали в Тюменскую область всех пожелавших уехать из Уханя россиян. Первый самолёт перевёз 82 человека, среди которых также были граждане Украины, Белоруссии и Казахстана. Второй, спустя три часа, эвакуировал 64 россиянина. Всех прибывших разместили в лечебно-оздоровительном санатории в 30 километрах от Тюмени.

Все россияне здоровы, однако их оставят в карантине на 14 дней - срок инкубационного периода для коронавируса, в течение которого заражённый человек опасен для окружающих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758938" frameborder="0"></iframe> Эвакуированные из охваченного эпидемией коронавируса Уханя россияне приземлились в Тюмени.Два военных самолета доставили в Россию в общей сложности 144 человека

ИСТОЧНИК KP.RU