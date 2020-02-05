2020-02-05T19:45:32+03:00
Общество

Росавиация разослала телеграмму о запрете чартерных рейсов между Россией и Китаем с 14 февраля

Запрет связан с распространением коронавируса нового типа [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Росавиация разослала телеграмму о запрете чартерных рейсов между Россией и Китаем с 14 февраляРосавиация разослала телеграмму о запрете чартерных рейсов между Россией и Китаем с 14 февраляФото: Иван ВИСЛОВ
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Росавиация разослала телеграмму с информацией о том, что с 14 февраля Россия полностью прекратит чартерные рейсы из Китая в связи с распространением коронавируса нового типа.

«Информирую, что с 00 часов 00 минут 14 февраля 2020 года по московскому времени вводится временный запрет на осуществление российскими авиакомпаниями чартерных пассажирских воздушных перевозок с территории РФ на территорию КНР и в обратном направлении», - говорится в соответсвующий телеграмме.

Каа писал сайт kp.ru, такое решение было принято по итогам заседания специально созданного штаба и о нем вице-премьер Татьяна Голикова сообщила 3 февраля. На следующий день в силу вступил запрет на въезд в Россию иностранцам из Китая, за исключением пункта пропуска в аэропорту Шереметьево. Позже - на транзитные авиаперелёты иностранцев из Китая.

Напомним, 5 февраля два российских самолёта ВКС эвакуировали в Тюменскую область всех пожелавших уехать из Уханя россиян. Их поместили на двухнедельный карантин – время инкубационного периода нового заболевания.

Эвакуируют из-за коронавируса.Россиян эвакуируют из Китая. Как и куда вывозят наших граждан из эпицентра эпидемии?

ИСТОЧНИК KP.RU

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