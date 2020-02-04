Вступил в силу запрет на въезд в Россию иностранцам из Китая

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:50:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Вступило в силу распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина о запрете на въезд в Россию всем иностранцам, следующим из Китая. Напомним, в Китае в конце декабря 2019 года произошла вспышка заболевания коронавирусом. За месяц число погибших увеличилось до 420, заражены 20 438. Зарегистрировано не менее 151 случая в 23 других странах, включая Соединенные Штаты, Японию, Таиланд, Гонконг и Великобританию, в России подтверждены два случая заражения коронавирусом.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения, власти страны ввели запрет на регулярные рейсы в Китай, а затем приняли решение отказаться от чартерных рейсов. С 4 февраля согласно распоряжение председателя правительства запрещен въезд всем иностранцам, не только гражданам КНР, из Китая.

Единственным воздушным пунктом пропуска через российскую границу останется аэропорт Шереметьево. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания специально созданного штаба.

ИСТОЧНИК KP.RU