В продаже оказались данные более 1,2 млн клиентов микрозаймов
База содержит ФИО, номера телефонов, адреса электронной почты и сведения из паспортов
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На специализированном интернет-сайте появилось объявление о продаже персональных данных клиентов микрофинансовых организаций.
База содержит личную информацию более 1,2 миллиона человек, однако в "пробник" попали сведения лишь 800 из них. Продавец уверяет, что все они обращались в организацию, которая находится в топ-5 МФО на российском рынке. В базе перечислены ФИО, номера, телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные россиян.
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ИСТОЧНИК KP.RU