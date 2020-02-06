2020-02-06T07:50:05+03:00
Общество

В продаже оказались данные более 1,2 млн клиентов микрозаймов

База содержит ФИО, номера телефонов, адреса электронной почты и сведения из паспортов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На специализированном интернет-сайте появилось объявление о продаже персональных данных клиентов микрофинансовых организаций.

База содержит личную информацию более 1,2 миллиона человек, однако в "пробник" попали сведения лишь 800 из них. Продавец уверяет, что все они обращались в организацию, которая находится в топ-5 МФО на российском рынке. В базе перечислены ФИО, номера, телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные россиян.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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