Количество погибших при сходе лавины в Турции увеличилось до 38
Число погибших в результате схода лавины на востоке Турции выросло до 38 человек. Еще 53 человека получили различные травмы и обратились за помощью медиков.
По данным местных властей, среди жертв оказались пассажиры микроавтобуса. Снежная лавина буквально снесла транспортное средство с дороги. Из-за мощной стихии автобус упал в обрыв с высоты 40 метров, передает сайт телеканала «Звезда».
Рядом еще находилась снегоуборочная машина, которую также снесло снежным потоком. Однако водитель спецтехники не растерялся и вовремя успел выпрыгнуть из кабины. Благодаря этому ему удалось выжить, отделавшись лишь незначительными травмами. Именно он и вызвал полицию и скорую, которые немедленно прибыли на место происшествия.
В настоящее время спасательная операция в регионе продолжается, передает сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU