2020-02-06T11:43:18+03:00
Происшествия

Количество погибших при сходе лавины в Турции увеличилось до 38

Еще больше 50 человек получили ранения и травмы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На востоке Турции снежная лавина накрыла микроавтобус с людьмиНа востоке Турции снежная лавина накрыла микроавтобус с людьмиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число погибших в результате схода лавины на востоке Турции выросло до 38 человек. Еще 53 человека получили различные травмы и обратились за помощью медиков.

По данным местных властей, среди жертв оказались пассажиры микроавтобуса. Снежная лавина буквально снесла транспортное средство с дороги. Из-за мощной стихии автобус упал в обрыв с высоты 40 метров, передает сайт телеканала «Звезда».

Рядом еще находилась снегоуборочная машина, которую также снесло снежным потоком. Однако водитель спецтехники не растерялся и вовремя успел выпрыгнуть из кабины. Благодаря этому ему удалось выжить, отделавшись лишь незначительными травмами. Именно он и вызвал полицию и скорую, которые немедленно прибыли на место происшествия.

В настоящее время спасательная операция в регионе продолжается, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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