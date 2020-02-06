Названы регионы, где самая высокая подростковая преступность
В МВД озвучили статистику подростковой преступности. Показатели снижаются на протяжении последних четырех лет. Если в 2015 году на долю нарушителей в возрасте от 14 до 17 лет приходилось 1,04% (56 тыс.преступлений), то в 2019-м 0,67% (37 тыс).
В целом статистика улучшается по всем регионам, но есть и отстающие.
Регионы-лидеры по подростковой преступности:
Тыва,
Карелия,
Свердловская область,
Волгоградская область,
Ростовская область,
Брянская область,
Чукотка
Коми,
Камчатский край,
Хабаровский край,
Иркутская область,
Амурская область,
Приморский край,
А вот в Москве и Чечне подростковая преступность на минимуме.
Улучшение статистики по преступности эксперты связывают в том числе с наличием смартфонов у подрастающего поколения.
- гаджеты позволяют несовершеннолетним получать необходимую психологическую разрядку. Есть ряд исследований, которые показывают, что чем ребёнок больше играет — в особенности в шутеры — тем меньше вероятность, что он будет совершать подобные насильственные действия в жизни, - объясняет NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин.
ИСТОЧНИК KP.RU