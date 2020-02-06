2020-02-06T11:57:59+03:00
Происшествия

Названы регионы, где самая высокая подростковая преступность

В списке оказалось более десяти субъектов страны
Елена АКИМОВА
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Названы регионы, где подростки чаще всего совершают преступленияНазваны регионы, где подростки чаще всего совершают преступленияФото: Михаил ФРОЛОВ
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В МВД озвучили статистику подростковой преступности. Показатели снижаются на протяжении последних четырех лет. Если в 2015 году на долю нарушителей в возрасте от 14 до 17 лет приходилось 1,04% (56 тыс.преступлений), то в 2019-м 0,67% (37 тыс).

В целом статистика улучшается по всем регионам, но есть и отстающие.

Регионы-лидеры по подростковой преступности:

Тыва,

Карелия,

Свердловская область,

Волгоградская область,

Ростовская область,

Брянская область,

Чукотка

Коми,

Камчатский край,

Хабаровский край,

Иркутская область,

Амурская область,

Приморский край,

А вот в Москве и Чечне подростковая преступность на минимуме.

Улучшение статистики по преступности эксперты связывают в том числе с наличием смартфонов у подрастающего поколения.

- гаджеты позволяют несовершеннолетним получать необходимую психологическую разрядку. Есть ряд исследований, которые показывают, что чем ребёнок больше играет — в особенности в шутеры — тем меньше вероятность, что он будет совершать подобные насильственные действия в жизни, - объясняет NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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