2020-02-06T14:13:18+03:00
Происшествия

МИД: в Сирии погибли российские и турецкие военные специалисты

В Кремле информацию не стали комментировать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российские и турецкие военные погибли в СирииРоссийские и турецкие военные погибли в СирииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Сирии трагически погибли российские и турецкие военные специалисты. Причиной их смерти стала вспышка террористической активности в республике. Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел РФ, который был распространен в четверг, 6 февраля.

Сколько именно людей погибли, не уточняется. Однако ведомство подчеркивает недопустимость роста экстремистской активности в регионе.

Россия и дальше будет придерживаться договоренностей астанинского формата, которые предусматривают борьбу с террористами при соблюдении территориальной целостности и суверенитета Сирии.

"Террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот нарастили атаки. Только за две последние недели января отмечено свыше 1000 нападений. Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни", - сообщается на сайте МИД.

В связи с этим в министерстве обратили внимание на заявления западных стран, включая США, которые называют террористов "Хейат Тахрир аш-Шам" умеренной оппозицией.

В Кремле информацию о гибели российских специалистов в Сирии решили не комментировать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам обратиться с вопросами в Минобороны.

В Сирии погибли российские и турецкие военные специалисты.Причиной их смерти стала вспышка террористической активности в республике

ИСТОЧНИК KP.RU

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