Священник Дмитрий Смирнов: Требую закрыть «Давай поженимся». Из-за них народ не рожает

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:51:34+03:00

А тех, кто участвует в «Доме — 2» призвал не считать людьми, а животными

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Проблему бездетности России священник Дмитрий Смирнов нашел в телевизионных ток-шоу. Разобраться с ними протоиерей готов одним махом — взять и запретить. Об этом он рассказал в эфире Радио «КП» в интервью Роману Голованову.

- Если бы я был президентом, то в первую же ночь подписал указ о закрытии «Дома -2» и «Давай поженимся», - сказал в эфире радио «КП» он. - Закрыть навсегда. Есть «Поле Чудес» - пускай смотрят. Но у большинства людей не развит вкус. Они давно не держали в руках книгу. Например, «Записки охотника» Тургеньева. Мало ли, что они смотрят!

А вот участников «Дома-2» священник вообще за людей не считает.

- Я эти мерзости не смотрю. У меня прививка хорошая. Моя семья. Мама и папа поступали так, что я научился отличать белое и черное. А тех, кто участвует в «Доме-2», и людьми сложно назвать. Внешне они похожи на людей, но ведут себя, как животные. Они ничего не делают, а им платят деньги, - поделился отец Дмитрий.

ИСТОЧНИК KP.RU