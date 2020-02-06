2020-02-06T14:53:40+03:00
Общество

Священник Дмитрий Смирнов: Интернет нужно запретить для детей до 21 года

Протоиерей назвал Средневековье лучшим временем в истории человечества
Роман ГОЛОВАНОВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Священник Дмитрий Смирнов призвал не пускать в интернет детей. Пока им не исполнится 21 год. Об этом он рассказал в эфире Радио «КП» в интервью Роману Голованову.

- Для детей я бы интернет запретил. Не пускал бы туда до 21-го года. Люди бы нашли другой способ получать информацию. Средневековье — лучшее время в истории человечества. А сейчас людей не сжигают? Но только сотнями тысяч. Вот в Сирии это происходит. А перед этим — в Ираке. А до этого — в Египте. Вот взять Россию. Она до этого монголам платила дань. Они забирали людей в рабство. Но такого количества абортов не было. Детей рожали дюжинами. Страна обновлялась, - сказал он.

А теперь, по версии священника, молодежь даже не может обеспечить пенсиями стариков.

- Одно старичье возле меня. Молодежь пенсиями не может обеспечить нас. Молодежь не виновата. Ее просто столь мало, чтобы дать старикам пенсии. А сто лет назад такой проблемы не было. Средняя русская семья — 8 детей. Да, младенческая смертность была высокой. Но 8 детей было. Может, из них 2-3 умерло: антисанитария, неразвито акушерство, удаленность от врачей, поделился отец Дмитрий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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