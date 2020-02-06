Российские моряки не могут вернуться из Китая из-за коронавируса

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:54:19+03:00

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Экипаж российского судна "Патриот" уже около месяца ожидает возвращения на родину из Китая, но теперь этому препятствует распространение коронавируса.

Органы, которые должны были отвечать за оформление документов о репатриации, по приказу властей продлили новогодние каникулы. Об этом сообщил заместитель директора компании-судовладельца "Гудзон" Олег Аникин.

Сайт kp.ru писал, что "Патриот" направили в китайский порт Ниндэ на ремонт, но вместо это корабль законсервировали для перестоя из-за долгов. Заложниками ситуации оказались 17 мужчин и две женщины. Они направили работодателю в общей сложности 19 исков с требованием о выплате зарплаты.

По слова Аникина, задолженности начнут погашать в начале февраля. Благодаря содействию специальной комиссии правительства, которая решает проблемы попавших под санкции бизнесменов, появилась перспектива обеспечения компании контрактами. Также "Гудзон" договорился с китайским заводом о ремонте, но из-за вспышки заболевания работу пока не могут начать. Моряков обеспечили едой и всем необходимым.

Каникулы чиновников, отвечающих за документы, могут продлиться до 10 февраля или дольше, передает ТАСС со ссылкой на замдиректора.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/756633" frameborder="0"></iframe> Экипаж владивостокского танкера не может вернуться в Россию.Видео: предоставлено моряками! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU