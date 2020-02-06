2020-02-06T14:54:19+03:00
Происшествия

Российские моряки не могут вернуться из Китая из-за коронавируса

Органы, занимавшиеся оформлением документов о репатриации, вынужденно продлили каникулы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Экипаж российского судна "Патриот" уже около месяца ожидает возвращения на родину из Китая, но теперь этому препятствует распространение коронавируса.

Органы, которые должны были отвечать за оформление документов о репатриации, по приказу властей продлили новогодние каникулы. Об этом сообщил заместитель директора компании-судовладельца "Гудзон" Олег Аникин.

Сайт kp.ru писал, что "Патриот" направили в китайский порт Ниндэ на ремонт, но вместо это корабль законсервировали для перестоя из-за долгов. Заложниками ситуации оказались 17 мужчин и две женщины. Они направили работодателю в общей сложности 19 исков с требованием о выплате зарплаты.

По слова Аникина, задолженности начнут погашать в начале февраля. Благодаря содействию специальной комиссии правительства, которая решает проблемы попавших под санкции бизнесменов, появилась перспектива обеспечения компании контрактами. Также "Гудзон" договорился с китайским заводом о ремонте, но из-за вспышки заболевания работу пока не могут начать. Моряков обеспечили едой и всем необходимым.

Каникулы чиновников, отвечающих за документы, могут продлиться до 10 февраля или дольше, передает ТАСС со ссылкой на замдиректора.

Карта распространения коронавируса

Экипаж владивостокского танкера не может вернуться в Россию.Видео: предоставлено моряками! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Священник Дмитрий Смирнов: Требую закрыть «Давай поженимся». Из-за них народ не рожает
В Москве следователя по особо важным делам задержали за взятку в 4,3 млн рублей
Священник Дмитрий Смирнов: Интернет нужно запретить для детей до 21 года
Российские моряки не могут вернуться из Китая из-за коронавируса
Компания BellFlight опубликовала анимационный ролик с уничтожением систем С-400
Москва вошла в десятку лучших городов мира по уровню образования в школах
Песков: отчёт Счётной палаты о работе правительства требует анализа
Тимошенко спровоцировала потасовку депутатов в Верховной Раде
Клишас: в Конституции России может появиться понятие «федеральная территория»
МИД: в Сирии погибли российские и турецкие военные специалисты
Мишустин считает, что штрафы в проекте нового КоАП непосильны для автомобилистов
В Москве избили депутата
Корабль "Союз МС-13" благополучно доставил космонавтов на Землю
В Китае коронавирус спас девушку от изнасилования
Гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой: у спортсменки булимия
Дело о похищении певца Авраама Руссо будет пересмотрено
Disney назвал даты премьеры новых сериалов Marvel
Названы регионы, где самая высокая подростковая преступность
Количество погибших при сходе лавины в Турции увеличилось до 38
ОБСЕ завершит миссию на Украине лишь после урегулирования конфликта
Счетная палата предлагает улучшить процесс отчета правительства в Госдуме