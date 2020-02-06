Голикова: Оперативный штаб обсудит меры к аптекам, завышающим цены на маски

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:16:32+03:00

Президент Путин заявил на совещании с правительством, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены на маски на волне борьбы с коронавирусом Фото: REUTERS

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Вопрос о мерах к тем аптекам, которые завышают цены на маски в связи со вспышкой коронавируса, рассмотрят на заседании 7 февраля, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

- У нас завтра будет первое заседание оперативного штаба конкретно по этому вопросу, - сообщила заместитель председателя кабмина.

Голикова также рассказала, что на заседании выступят представители ФАC, Росздравнадзора и Минпромторга по вопросу обеспечения медицинской промышленностью потребительского спроса на средства индивидуальной защиты.

Напомним, что 5 февраля президент России Владимир Путин заявил на совещании с правительством, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты в связи с угрозой распространения коронавируса.

- Лицензии нужно отбирать у них, вот и все. Нужно выявить таких, кто решил нажиться, чтобы неповадно было в следующий раз. У нас аптечная сеть обширная, и может быть, даже избыточная. Поэтому если два-три заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан точно не будет, - возмутился президент.

ИСТОЧНИК KP.RU