Голикова объяснила зачем журналистам в Кремле измеряли температуру

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:43:01+03:00

Температуру у журналистов в Кремле проверяли не из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, а из-за наступления сезона гриппа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это делали не из-за угрозы коронавируса, а для предупреждения сезонного распространения гриппа

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Температуру у журналистов, которые прибыли на официальные мероприятия в Кремль, проверяли не из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, а из-за наступления сезона гриппа.

- Это никак не связано с коронавирусом, это связано с эпидемией гриппа, на самом деле, которая начинает постепенно в регионах распространяться. Мы рекомендуем использовать все профилактические меры, доступные нам, чтобы можно было поберечься, - рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

6 февраля у всех журналистов измеряли температуру при входе на совместное расширенное заседание президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию.

- Это меры предосторожности, - объяснил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сайт kp.ru ведёт онлайн-трансляцию проведения президентом Путиным совместного заседания президиума Госсовета и Совета по науке.

ИСТОЧНИК KP.RU