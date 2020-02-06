Голикова объяснила зачем журналистам в Кремле измеряли температуру
Температуру у журналистов, которые прибыли на официальные мероприятия в Кремль, проверяли не из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, а из-за наступления сезона гриппа.
- Это никак не связано с коронавирусом, это связано с эпидемией гриппа, на самом деле, которая начинает постепенно в регионах распространяться. Мы рекомендуем использовать все профилактические меры, доступные нам, чтобы можно было поберечься, - рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
6 февраля у всех журналистов измеряли температуру при входе на совместное расширенное заседание президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию.
- Это меры предосторожности, - объяснил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
Сайт kp.ru ведёт онлайн-трансляцию проведения президентом Путиным совместного заседания президиума Госсовета и Совета по науке.
ИСТОЧНИК KP.RU