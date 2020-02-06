Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:58:09+03:00

"Золото" рейтинга у бизнесмена и одного из совладельцев "Норникеля" Владимира Потанина Фото: REUTERS

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России, который иобновляется в режиме реального времени. В этом году список возглавил глава "Норникеля" Владимир Потанин с состоянием 25 миллиардов долларов.

- С начала 2019 года ценные бумаги металлургического гиганта прибавили около 60%. Если год назад они торговались на Мосбирже на уровне 13500 рублей за штуку, то сегодня выросли до 21 426 рублей за акцию, - пишет Forbes.

До этого на первой строчке рейтинга Потанин был лишь однажды - в 2015 году, когда его состояние составляло 15,4 миллиарда долларов. Сейчас же ему удалось обогнать сразу двух крупных магнатов: главу "Лукойла" Вагита Алекперова и акционера "Новатэка" Леонида Михельсона.

Алекперов занимает вторую строчку и от Потанина отстает совсем не сильно - всего на сто миллионов долларов. Сейчас его состояние составляет 24,9 млрд долларов. А вот Алекперова и Михельсона (24,7 млрд долларов) разделяет уже более существенная цифра - 200 млн. долларов.

Еще в прошлом феврале Леонид Михельсон занимал первую строчку рейтинга. Но дело не в том, что он обеднел. Причина скорее в том, что его активы росли гораздо медленнее, чем у конкурентов.

Топ-5 богатейших россиян:

1. Владимир Потанин, глава "Норникеля"

2. Вагит Алекперов, глава "Лукойла"

3. Леонид Михельсон, глава "Новатэка"

4. Владимир Лисин, председатель группы НЛМК, ведущего производителя металлопродукции

5. Алексей Мордашов, гендиректор ПАО "Северсталь"

ИСТОЧНИК KP.RU