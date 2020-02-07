2020-02-07T00:21:59+03:00
Общество

В России перед праздниками подорожали авиабилеты

Стоимость перелета внутри страны выросла сильнее, чем поездки за границу
Мария ИГНАТЬЕВА
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В России перед праздниками подорожали авиабилетыВ России перед праздниками подорожали авиабилетыФото: Иван ВИСЛОВ
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Аналитики проанализировали рост стоимости авиабилетов на перелеты по России и за границу на февральские и майские праздники. В итоге, по их данным, авиабилеты на внутренние рейсы подорожали сильнее чем билеты в другие страны.

Как пишут "Известия, цены на билеты из столицы в туристические города России в среднем подорожали на 14%. В Ассоциации туроператоров России отметили, наибольшее число внутренних туристов на 23 февраля отправятся в Сочи, Санкт-Петербург, Казань и города Подмосковья и Золотого кольца.

Билеты по маршруту Москва-Сочи-Москва, к примеру, можно купить за 10,6 тысяч рублей. В прошлом году они стоили на 12% меньше. Поездка в Минеральные воды обойдется дороже на 3%, а в Симферополь на 14%.

По данным экспертов, у россиян изменились предпочтения в отдыхе. Путешественников из РФ стали привлекать поездки в страны ближнего зарубежья.

- В этом году четвертую строку по популярности после Москвы, Петербурга и Сочи у нас занял Ереван, - отметили в одной из компаний для планирования путешествий.

Также россияне покупают на сайтах билеты в Прагу и Тель-Авив. А в прошлом году их интересовала грузинская столица Тбилиси. На майские праздники туристы выбирают либо Сочи и Крым, либо поездку в Турцию, Грецию, Болгарию, Тунис и на Кипр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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