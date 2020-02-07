Samsung рассказал, почему в России заблокировали некоторые Smart-телевизоры

7 Февр. 2020 2020-02-07T00:45:54+03:00

При запуске приложений на экранах "всплывает" надпись "Не все функции этого телевизора доступны в данном регионе"

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В Samsung Electronics объяснили, почему в России была заблокирована Smart-функция на некоторых "умных" телевизорах этой фирмы. При включении приложений на экранах появляется надпись "Не все функции этого телевизора доступны в данном регионе". В компании отметили, дополнительные функции не работают на несертифицированных в России устройствах. Поэтому производитель не может гарантировать их корректную работу.

- Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов. Заблокированные функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек, например, разблокировкой или перепрошивкой, - заявили в компании.

В Samsung также посоветовали россиянам проверят наличие сертификата ЕАС перед покупкой. В полном наименовании телевизоров, которые произведены для РФ, название модели оканчиваются на латинские буквы RU.

ИСТОЧНИК KP.RU