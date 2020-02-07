2020-02-07T10:02:03+03:00
Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной к 75-летию Победы

Выплата составит 75 тысяч рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ к 75-летию ПобедыПутин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ к 75-летию ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, 7 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной выплате в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне». Соответствующий документ главы государства был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Произвести в апреле – мае 2020 г. единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике», - говорится в указе, который вступает в силу с момента подписания.

Согласно документе, выплату в размере 75 тысяч рублей получат инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто, а также вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией и умерших участников ВОВ.

Путин также поручил российскому правительству обеспечить финансирование, необходимое для исполнения указа. В том числе расходы на доставку единовременной выплаты получателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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