Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной к 75-летию Победы

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:02:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 7 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной выплате в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне». Соответствующий документ главы государства был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Произвести в апреле – мае 2020 г. единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике», - говорится в указе, который вступает в силу с момента подписания.

Согласно документе, выплату в размере 75 тысяч рублей получат инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто, а также вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией и умерших участников ВОВ.

Путин также поручил российскому правительству обеспечить финансирование, необходимое для исполнения указа. В том числе расходы на доставку единовременной выплаты получателю.

ИСТОЧНИК KP.RU