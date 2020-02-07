2020-02-07T11:22:13+03:00
В мире

В Канаде состав с нефтью сошел с рельсов и загорелся

Эвакуированы сотни людей
Елена АКИМОВА
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В Канаде состав с нефтью сошел с рельсов и загорелсяВ Канаде состав с нефтью сошел с рельсов и загорелся
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Один из регионов Канады оказался под угрозой экологической катастрофы из-за аварии на железной дороге. Более 30 вагонов с нефтью сошли с рельсов и загорелись.

Жители всех близлежащих населенных пунктов эвакуированы, сейчас последствия аварии пытаются устранить экстренные службы.

Пока причины, по которым состав сошел с рельсов, не называются. Известно, что во время крушения слышался сильный хлопок. Часть вагонов перевернулась, содержимое цистерн вытекает на землю.

На месте возникло сразу несколько очагов открытого горения. Черный дым от пожара видно за несколько метров.

На месте происшествия работают пожарные и экологи, которым предстоит выяснить размер ущерба, нанесенного природе, сообщает Пятый канал.

Поезд с нефтью загорелся в Канаде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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