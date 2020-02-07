2020-02-07T14:02:24+03:00
Экономика

Центробанк: коронавирус - один из факторов возможного влияния на инфляцию

Вирус нового типа стал дополнительной причиной неопределённости российской экономики
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дополнительным фактором неопределенности для ближайших кварталов является ситуация с коронавирусомДополнительным фактором неопределенности для ближайших кварталов является ситуация с коронавирусомФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Пресс-служба Центробанка России заявила о том, что вспышка коронавируса нового типа стала дополнительным фактором неопределённости для инфляции в России на ближайшее время.

- Дополнительным фактором неопределенности для ближайших кварталов является ситуация с коронавирусом, - сказано в сообщении на официальном сайте ЦБ.

Ранее сайт kp.ru писал о возможных убытках российской экономики от прекращения взаимодействия с Китаем. По самым скромным прогнозам, коронавирус замедлит темпы роста российского ВВП на 0,11 процентных пункта, а в самых пессимистичных прогнозах на 0,2-0,3 п.п.

Также на сайте есть материал об открытии крупнейших китайских бирж падением на 8% после новогодних каникул (с 23 января). Утром 3 февраля упали акции нескольких тысяч крупнейших китайских компаний. Инвесторы начали продавать ценные бумаги, опасаясь, что новая инфекция будет распространяться и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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