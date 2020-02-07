2020-02-07T14:09:29+03:00
Общество

Суд вернул под арест бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан

Женщину обвиняют в шпионаже
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Карину Цуркан обвиняют в шпионажеКарину Цуркан обвиняют в шпионажеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Второй кассационный суд изменил меру пресечения бывшему члену правления компании «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже в пользу Молдавии и вернул ее под арест.

«Представление заместителя генерального прокурора РФ удовлетворить, отправить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Обвиняемую Цуркан взять под стражу в зале суда», - огласил решение судья.

Напомним, Цуркан была арестована 13 августа 2018 года. Ее обвиняют по статье «Шпионаж», женщине грозит до 20 лет лишения свободы. В ноябре того же года стало известно о том, что московский суд арестовал три банковских счета обвиняемой, где находятся более 500 млн рублей. Всего были рассмотрены три ходатайства ФСБ о наложении ареста. Через год судом было принято решение арестовать еще один счет на 451 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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