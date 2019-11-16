Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 миллион рублей

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-16T14:44:20+03:00

Ранее был наложен обеспечительный арест на три банковских счета женщины, где находятся более 500 млн рублей

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В Москве Лефортовский суд наложил обеспечительный арест на банковские счета и денежные средства на сумму 451 млн рублей, которые принадлежат бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан. Ранее женщину обвинили в шпионаже.

По версии следствия, Карина Цуркан 6 августа 2004 года стала агентом, который осуществлял конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой.

Также ранее суд наложил обеспечительный арест на три банковских счета женщины, где находятся более 500 млн рублей.

- Наложен арест на денежные средства, принадлежащие Цуркан К. А., в размере $6,160 865, €529,155 и 19 млн 625 тыс. рублей, изъятые по месту жительства Цуркан К. А, - подчеркнула представитель суда.

В рамках в данного уголовного дела о шпионаже в отношении Цуркан арестовано около 1 млрд рублей, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года стало известно о том, что суд в Москве арестовал банковские счета обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан. Всего были рассмотрены три ходатайства ФСБ о наложении ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU