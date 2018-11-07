Суд в Москве арестовал банковские счета обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан

7 Нояб. 16:14 2018-11-07T16:14:20+03:00

Всего были рассмотрены три ходатайства ФСБ о наложении ареста

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В среду, 7 ноября, стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал банковские счета бывшего члена правления компании «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже.

Как отметила представитель суда Екатерина Краснова, всего 31 октября были рассмотрены три ходатайства ФСБ о наложении ареста, между тем сумма арестованных средств неизвестна.

«Постановлением Лефортовского суда от 31 октября наложен арест на имущество Цуркан, находящееся на счетах банков», - сказала Краснова ТАСС, уточнив при этом, что постановление обжаловано не было.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Цуркан арестовали 15 июня. Ей инкриминируется статья 276 УК РФ («шпионаж»). По данным следствия, обвиняемая передавала спецслужбе Румынии информацию об энергоснабжении Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Между тем своей вины бывший топ-менеджер «Интер РАО» не признает.