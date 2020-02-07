"У России преимущество": Forbes посетовал на отставание США от РФ в гонке вооружений

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:58:17+03:00

Эксперты заявили, что Москва может создать первую в мире беспилотную атомную подводную лодку

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Эксперты делового издания Forbes заявили, что США отстают от России в гонке вооружений. Более того, по мнению аналитиков, именно РФ вы ближайшее время сможет создать первую в мире беспилотную атомную подводную лодку.

- Если революция в области робототехники начнет подталкивать мир к созданию субмарин без команды на борту, то у России будет преимущество, - указано в статье.

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ИСТОЧНИК KP.RU