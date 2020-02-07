"У России преимущество": Forbes посетовал на отставание США от РФ в гонке вооружений
Эксперты заявили, что Москва может создать первую в мире беспилотную атомную подводную лодку
Изменить размер текста:
Эксперты делового издания Forbes заявили, что США отстают от России в гонке вооружений. Более того, по мнению аналитиков, именно РФ вы ближайшее время сможет создать первую в мире беспилотную атомную подводную лодку.
- Если революция в области робототехники начнет подталкивать мир к созданию субмарин без команды на борту, то у России будет преимущество, - указано в статье.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU