2020-02-07T17:27:22+03:00
Политика

Сенатор оценил предложение Макрона присоединить к новому РСМД Европу

Франц Клинцевич уверен, что миру нужен данный договор
Елена АКИМОВА
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В Совфеде оценили желание Европы присоединиться к новому договору РСМДВ Совфеде оценили желание Европы присоединиться к новому договору РСМДФото: REUTERS
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Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона присоединить Европу к новому договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Предложение политика положительное, отметил сенатор. Он уверен, что несколько европейских государств могут стать участниками договора, так как они обладают подобным видом вооружений.

- Мне нравится это предложение, оно сразу поставит на место американцев, решивших вернуться к ракетам средней и меньшей дальности, - рассуждает Клинцевич.

Он напомнил, что перед тем, как обвинить Россию в нарушении договоренностей, Вашингтон модернизировал свои ракеты и испытал их.

- В имеющихся обстоятельствах Европа больше всего заинтересована в участии в соглашении, так как угроза глобальной войны затронет и их. Европейские политики, задают все больше вопросов, но и нужно адресовать не России, а США, - комментирует ФАН сенатор.

Парламентарий отметил, что история повторяется «обстановка как в середине 80-х годов, когда СССР создал несколько новых видов ракет, аналогов которых у американцев не было».

Договор РСМД прекратил действие 2 августа. Вслед за этим президент России Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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