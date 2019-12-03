Макрон призвал заключить новый ДРСМД с участием Европы

СЕГОДНЯ 20:36 2019-12-03T20:36:48+03:00

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Необходимо разработать новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при участии Европы. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

По словам французского лидера, сами европейские страны рассчитывают на то, что их мнение будет услышано при заключении нового договора о РСМД, и что Европа станет его частью.

«После прекращения действия ДРСМД нам необходимо выстроить новый фундамент безопасности, мы должны понимать, какова будет новая природа отношений с Россией», - сказал Макрон.

Напомним, ранее французский лидер признал, что не принял предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности(РСМД) в Европе, которое в сентябре президент России Владимир Путин направил европейским странам. Однако Макрон заявил, что понимает необходимость нового договора по контролю над вооружением.

ИСТОЧНИК KP.RU