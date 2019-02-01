В ответ на разрыв договора РСМД Россия может выйти из соглашения СНВ-3

СЕГОДНЯ 17:47 2019-02-01T17:47:49+03:00

Договор РСМД все таки будет расторгнут, если страны не найдут точек соприкосновения Фото: REUTERS

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Уже завтра, 2 февраля, США планирует выйти из договора РСМД. Это значит, что в мире может снова начаться гонка вооружений. Заместитель министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков уверен, что целью Штатов является «экономическое изматывание» нашей страны. Но многие политологи высказывают иную мысль.

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков в комментарии ФАН подчеркнул, что США добиваются в первую очередь преимущества в военной сфере, чтобы потом навязывать всем свои условия.

- Для того чтобы развивать соответствующие отечественные технологии, нужно заниматься модернизацией высокотехнологичного производства, а оно, в свою очередь, требует развития науки и механизма передачи изобретений, ноу-хау от науки к экономике. Все это стоит денег, — рассказал Марков.

США уже не скрывает, что считает Россию стратегическим противником. Это значит, что нашей стране стоит задуматься над усилением собственной обороны. А в качестве ответного шага на разрыв договора РСМД может последовать расторжение еще одного соглашения.

«Я думаю, что нам придется выходить из договора СНВ-3. Этот документ ограничивает качество боеголовок. Сейчас американцы пытаются разработать систему противоракетной обороны, чтобы гарантированно поймать и сбить ракеты, которые у нас сейчас есть, то есть не дать достичь американской территории. Нам придется увеличивать количество ядерных боеголовок, чтобы у Вашингтона не было шансов создать такую ПРО, - резюмирует эксперт.

Настало время жестко реагировать на выпады Запада. Все то время пока против нас вводятся санкции «Россия в основном говорит — а может, все-таки помиримся? Надо ужесточить свою позицию к США».

1 февраля президент США Дональд Трамп, объявляя в пятницу, 1 февраля, о начале процедуры выхода своей страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пообещал подготовить варианты военного ответа на «нарушения Россией своих обязательств в рамках этого соглашения».

ИСТОЧНИК KP.RU