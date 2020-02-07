РФ направит в Китай 2 млн медицинских масок в качестве гуманитарной помощи

7 Февр. 2020 2020-02-07T19:49:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия в качестве гуманитарной помощи отправила в Китай 2 миллиона медицинских масок.

- Мы подготовили на отгрузку в рамках гуманитарной помощи в Китай 2 млн масок, - подтвердил министр.

Посол РФ в Китае Андрей Денисов рассказал, что в ближайшие дни в КНР будет доставлена гуманитарная помощь, пишет "ТАСС".

Напомним, в конце декабря в китайском городке Ухань врачи зафиксировали несколько случаев пневмонии загадочного происхождения. Позже выяснилось, что ее возбудителем оказался коронавирус, который всего за несколько дней распространился за пределы Китая. Более, чем в 24 странах были зафиксированы случаи заражения, в том числе в России (Забайкалье и Тюменская область).

К утру пятницы, 7 февраля, количество заболевщих коронавирусом достигло 31 482 человек. За сутки прибавилось более 3 тысяч пациентов. Болезнь унесла жизни 638 человек, по-прежнему большинство летальных случаев (636) в Китае.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом. Политик подчеркнул, что рассчитывает на скорейший положительный результат

ИСТОЧНИК KP.RU