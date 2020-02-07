Китайский коронавирус, последние новости на 7 февраля 2020: скончался доктор, первым сообщивший об угрозе коронавируса

Во всем мире продолжает расти число заболевших новым коронавирусом. У утру 7 февраля оно достигло 31 482 человек. За сутки прибавилось более 3 тысяч пациентов. Болезнь унесла жизни 638 человек, по-прежнему большинство летальных случаев (636) в Китае. Число выздоровевших пациентов выросло до 1552 человек, за сутки выписано из больниц 379. Сообщаем последние новости о китайском коронавирусе на 7 февраля 2020 года.

Эвакуированные из Китая россияне на карантине чувствуют себя хорошо, признаков заболевания ни у кого нет.

А вот на борту лайнера Diamond Princess в Японии ситуация не такая спокойная: число зараженных выросло за сутки на 41 - до 61 человека. На борту среди более 3 тысяч пассажиров находятся 24 россиянина, они здоровы.

В Китае скончался доктор, которым первым сообщил об угрозе коронавируса. Ли Вэньляню долго не верили и даже вызывали в полицию.

На Дальнем Востоке по временной схеме открыты грузовые пункты пропуска на границе с КНР. Жители ранее жаловались на подорожание свежих овощей

ВОЗ развеяла главные мифы о коронавирусе: можно ли заразиться от кошек, надо ли натираться химикатами и другие странные, но популярные методы "борьбы с вирусом" из интернета.