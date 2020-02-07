2020-02-07T23:49:55+03:00
Политика

США расширил санкции в отношении Венесуэлы

Минфин добавил в "черный список" одну из авиакомпаний страны и 40 ее самолетов
Мария ИГНАТЬЕВА
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США расширил санкции в отношении ВенесуэлыСША расширил санкции в отношении ВенесуэлыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Управлении по контролю за иностранными активами Минфина США сообщили, что Вашингтон расширил санкции в отношении Венесуэлы. В "черный список" попала авиакомпания Conviasa и 40 ее самолетов.

- Нелегитимный режим Мадуро использует государственную венесуэльскую авиакомпанию Conviasa для организации поездок коррумпированных представителей режима по всему миру с целью активизации поддержки их антидемократических усилий, - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Он утверждает, что новые санкции не отразятся на передвижении жителей Венесуэлы, так как они могут выбрать для полетов другие авиакомпании. А введение ограничений в отношении Conviasa он объяснил попыткой ограничить "злоупотребление этими авиалиниями со стороны режима Мадуро".

- Режим Мадуро реквизировал самолеты Conviasa для продвижения своей собственной политической повестки, в том числе доставлял с их помощью представителей режима в такие страны, как Северная Корея, Куба и Иран, - добавил Мнучин.

Он также заявил, что санкции усиливают давление на Мадуро, чтобы вынудить его начать "серьезные и открытые переговоры" на тему выхода из кризиса. Глава американского Минфина полагает, что формирование "правительства, которое сделает возможным проведение свободных и честных выборов президента" поспособствует этому.

Напомним, как писал сайт kp.ru, санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, однако Вашингтон их постоянно расширяет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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