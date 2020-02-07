2020-02-07T19:24:53+03:00
Политика

Патрушев раскритиковал сообщения об угрозах со стороны США в адрес РФ из-за Венесуэлы

По мнению секретаря Совбеза, "восстанавливать мир в стране путем обмана неприемлемо"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Секретарь Совета безопасности Николая Патрушева, угрозы Вашингтона в адрес Москвы из-за Венесуэлы направлены на поддержку антиправительственных сил в южноамериканской стране.

Патрушев напомнил о низком рейтинге оппозиционного лидера Хуана Гуайдо и отметил, что "восстанавливать мир в Венесуэле путем обмана неприемлемо".

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24