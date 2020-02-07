Патрушев раскритиковал сообщения об угрозах со стороны США в адрес РФ из-за Венесуэлы
По мнению секретаря Совбеза, "восстанавливать мир в стране путем обмана неприемлемо"
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Секретарь Совета безопасности Николая Патрушева, угрозы Вашингтона в адрес Москвы из-за Венесуэлы направлены на поддержку антиправительственных сил в южноамериканской стране.
Патрушев напомнил о низком рейтинге оппозиционного лидера Хуана Гуайдо и отметил, что "восстанавливать мир в Венесуэле путем обмана неприемлемо".
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ИСТОЧНИК KP.RU