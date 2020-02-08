Власти Львова отказались выдать России прах легендарного советского разведчика Кузнецова

8 Февр. 2020 2020-02-08T00:18:50+03:00

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На Украине мэрия Львова отказалась передать родственникам Героя СССР разведчика Николая Кузнецова его прах. В незалежной объяснили, что консультировались с СБУ и МИД страны, а отказ связан с "российской агрессией", от которой якобы страдают местные жители.

- Мы знаем, сколько наших ребят сегодня находятся в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии. Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была четкая позиции СБУ, МИД, - заявил мэр Львова Андрей Садовой.

Прах советского разведчика вернуть в Россию для перезахоронения в родном Екатеринбурге хотела племянница Кузнецова Маргарита Брюханова.

Напомним, что Герой Советского Союза погиб от рук оккупантов в марте 1944 года. С 1942 года он проводил диверсии в рейхскомиссариате "Украина", лично уничтожил 11 высокопоставленных фашистов. В 1960 году его прах захоронили на Холме Славы около Львова, а его надгробие неоднократно осквернялось.

ИСТОЧНИК KP.RU