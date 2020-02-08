Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 722 человек
В Китае выросло число погибших от нового коронавируса. По последним данным, погибли уже 722 человека. Власти КНР сообщают, что лечение помогло примерно двум тысячам пациентов. Заражены почти 35 тысяч человек.
- Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции информацию о 34 тысячах 546 подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, лечение все еще проходят 31 тысяча 744 человека, из них 6 тысяч 101 человек находится в тяжелом состоянии, 2 тысячи 50 человек выписаны из больниц, 722 скончались, - сообщает комитет.
Напомним, что россиян, который находились в Китае эвакуировали. Они чувствуют себя хорошо, признаков заболевания ни у кого нет. О том, как им живется на карантине в санатории по Тюменью, люди рассказали kp.ru.
На Дальнем Востоке по временной схеме открыты грузовые пункты пропуска на границе с КНР. Жители ранее жаловались на подорожание свежих овощей. Пассажирское сообщение по-прежнему закрыто.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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