Детектор лжи оправдал обвиненного в «убийстве» ветеранов кировского медбрата

8 Февр. 2020 2020-02-08T13:35:24+03:00

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Кировского анестезиолога, которого заподозрили в «убийстве» десяти ветеранов, проверили на детекторе лжи, все обвинения были опровергнуты. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Кировские коллеги, это, во-первых, не врач, а медбрат, вплоть до того, что подняли всю документацию, нашего коллегу медицинского работника пропустили через детектор лжи и тогда все отвергли», - сказал глава Минздрава.

В пятницу, 7 февраля, Минздрав Кировской области начал проверку информации СМИ об убийстве десяти ветеранов, которые якобы совершил анестезиологом в госпитале.

Незадолго до этого пользователи интернета обратили внимание на видео, в котором медбрат хвастался, что безнаказанно убил 10 ветеранов, отключая им аппарат искусственной вентиляции лёгких. Пользователи форума вычислили, что этого анестезиста зовут Сергей Вольф. В областном Минздраве сообщили, что в Кировском госпитале есть такой сотрудник, но фактов смерти пациентов во время его дежурства выявлено не было.

Сам обвиняемый Сергей Вольф заявил, что его оклеветали, оскорбили и унизили, после чего обратился в Следственный комитет с просьбой доказать его невиновность.

ИСТОЧНИК KP.RU