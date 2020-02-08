В Таиланде солдат убил 12 человек на северо-востоке страны
В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу в городе Накхон Ратчасима. Это третий по численности населения город в стране на северо-востоке государства. Убиты 12 человек. Как сообщает Thai News Agency, он взял людей возле торгового центра в заложники. Сколько раненых пока не известно. К месту ЧП стекаются полицейские. Среди 12 убитых есть сослуживцы. По версии Bangkok Post он сначала застрели своего начальника и одного из солдат, после чего покинул военную часть и направился в город.
Нападение на мирных граждан солдат снимал на видео и выкладывал в фейсбук.
Военнослужащий в настоящее время не задержан. Как сообщают местные СМИ, нападавшего зовут Джакрапант Томма.
Мотивы нападавшего не известныФото: соцсети
Среди погибших по предварительным данным десять посетителей торгового центра в центральном округе Дель-де-Паис, сообщают в твиттере RT timaltima Hora.
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ИСТОЧНИК KP.RU