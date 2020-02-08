В Таиланде солдат убил 12 человек на северо-востоке страны

8 Февр. 2020 2020-02-08T15:56:37+03:00

Солдат снимал происходящее на видео и выкладывал в сеть Фото: Кадр видео

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В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу в городе Накхон Ратчасима. Это третий по численности населения город в стране на северо-востоке государства. Убиты 12 человек. Как сообщает Thai News Agency, он взял людей возле торгового центра в заложники. Сколько раненых пока не известно. К месту ЧП стекаются полицейские. Среди 12 убитых есть сослуживцы. По версии Bangkok Post он сначала застрели своего начальника и одного из солдат, после чего покинул военную часть и направился в город.

Нападение на мирных граждан солдат снимал на видео и выкладывал в фейсбук.

Военнослужащий в настоящее время не задержан. Как сообщают местные СМИ, нападавшего зовут Джакрапант Томма.

Мотивы нападавшего не известныФото: соцсети

Среди погибших по предварительным данным десять посетителей торгового центра в центральном округе Дель-де-Паис, сообщают в твиттере RT timaltima Hora.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759588" frameborder="0"></iframe> Военный открыл огонь по людям в Таиланде..

ИСТОЧНИК KP.RU