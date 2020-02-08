2020-02-08T19:42:50+03:00
Общество

Глава РАН Александр Сергеев об аномальной погоде: «Даже если выключим всю антропогенную активность, все равно будем наблюдать потепление»

Александр Сергеев в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о возможных причинах изменения климата и о том, к чему это может привести
Юлия САЛЬНИКОВА
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Зима 2019-2020 года не балует россиян низкими температурамиЗима 2019-2020 года не балует россиян низкими температурамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Средняя температура на планете выросла на 2 градуса, а в Арктике на 3,5 градуса, и это приводит к высвобождению метана. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал глава РАН Александр Сергеев.

- Метан, который в условиях отрицательной температуры находится в так называемых газогидратах на дне или на суше, теперь начинает выделяться в атмосферу. Появление такого количества метана приведет к тому, что парниковый эффект усилится еще больше, - рассказа ученый.

При этом он не совсем согласен, что причиной аномальных зим стал человек, точнее антропогенный фактор. Он призывает проводить исследования не только на е=шельфе, но и на суше, где происходит вынос эрозионного вещества, содержащего углерод.

- Возможно, что даже если мы сейчас выключим всю антропогенную активность, то все равно мы будем наблюдать потепление. Возможно, наша Земля вошла в самоподдерживающийся режим такой раскрутки,- размышляет Александр Сергеев.

Ученый не исключает влияние так называемых циклов Земли, связанных с наклонением оси и изменением орбиты. Ученый напомнил, что несколько тысяч лет назад планета переживала климатический максимум с высокими температурами.

Деятельность человека, конечно, влияет, но вот решающий ли это фактор – глава РАН призывает выяснить это ученых.

Глава РАН Александр Сергеев рассказал о причинах глобального потепления, изменениях в Конституции и будущих нобелевских лауреатах.Эфир 07.02.2020

ИСТОЧНИК KP.RU

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