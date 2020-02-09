Американцы посмеялись над снимком загорелого лица Трампа

9 Февр. 2020 2020-02-09T18:00:01+03:00

Ветер отбросил волосы американского лидера так, что стал отчетливо виден след от автозагара

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Снимок американского президента Дональда Трампа, гуляющего недалеко от Белого дома, облетел СМИ и соцсети.

Дело в том, что фотограф заснял президент США в тот момент, когда сильный ветер отбросил волосы Трампа, полностью открыв лицо и лоб. На снимке стал виден след от автозагара. Фотография быстро набрала десятки тысяч лайков в интернете.

Позже выяснилось, что фото было подкорректировано. След от автозагара и на самом деле был, но не такого яркого оттенка. Папарацци решил усилить эффект и воспользовался фотошопом. Однако это не остановило пользователей соцсетей от шуточек про американского лидера.

Папарацци решил усилить эффект и воспользовался фотошопомФото: соцсети

«Неужели у президента США нет нормальных людей и грамотных стилистов в окружении, которые подскажут, что это жесть?!», - спросил один из пользователей соцсетей.

Многие предположили, что без загара Трамп будет выглядеть еще хужеФото: соцсети

Но многие предположили, что без загара Трамп будет выглядеть еще хуже. Один из пользователей сочетает, что глава Белого дома будет похож на «располневшую королеву Елизавету», а другой просто написал, что «решил смыть автозагар» и увидел, что без него американский лидер выглядит «ужасающе».

Один из пользователей сочетает, что глава Белого дома будет похож на «располневшую королеву Елизавету»Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU