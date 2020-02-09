2020-02-09T18:00:01+03:00
В мире

Американцы посмеялись над снимком загорелого лица Трампа

Ветер отбросил волосы американского лидера так, что стал отчетливо виден след от автозагара
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Снимок загорелого лица Трампа собрал десятки тысяч лайков вСнимок загорелого лица Трампа собрал десятки тысяч лайков вФото: соцсети
Изменить размер текста:

Снимок американского президента Дональда Трампа, гуляющего недалеко от Белого дома, облетел СМИ и соцсети.

Дело в том, что фотограф заснял президент США в тот момент, когда сильный ветер отбросил волосы Трампа, полностью открыв лицо и лоб. На снимке стал виден след от автозагара. Фотография быстро набрала десятки тысяч лайков в интернете.

Позже выяснилось, что фото было подкорректировано. След от автозагара и на самом деле был, но не такого яркого оттенка. Папарацци решил усилить эффект и воспользовался фотошопом. Однако это не остановило пользователей соцсетей от шуточек про американского лидера.

Папарацци решил усилить эффект и воспользовался фотошопом Фото: соцсети

Папарацци решил усилить эффект и воспользовался фотошопомФото: соцсети

«Неужели у президента США нет нормальных людей и грамотных стилистов в окружении, которые подскажут, что это жесть?!», - спросил один из пользователей соцсетей.

Многие предположили, что без загара Трамп будет выглядеть еще хуже Фото: соцсети

Многие предположили, что без загара Трамп будет выглядеть еще хужеФото: соцсети

Но многие предположили, что без загара Трамп будет выглядеть еще хуже. Один из пользователей сочетает, что глава Белого дома будет похож на «располневшую королеву Елизавету», а другой просто написал, что «решил смыть автозагар» и увидел, что без него американский лидер выглядит «ужасающе».

Один из пользователей сочетает, что глава Белого дома будет похож на «располневшую королеву Елизавету» Фото: соцсети

Один из пользователей сочетает, что глава Белого дома будет похож на «располневшую королеву Елизавету»Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комедия «Холоп» собрала в прокате 3 млрд рублей
Армия Пакистана спасла пытавшуюся забраться на гору Мисс Финляндия-2013
Американцы посмеялись над снимком загорелого лица Трампа
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва поезда на Киевском вокале Москвы
Ученые назвали сроки пика распространения коронавируса
Стала известна причина жёсткой посадки самолета в Усинске
Мадонна пожаловалась на цензуру после того, как прервали ее концерт в Лондоне
Минск заявил о планах покупать российскую нефть по мировым ценам
Глава Canada Goose вылетел из числа миллиардеров из-за коронавируса
Голикова сообщила о проверках аптек, завышающих цены на медицинские маски
Четыре машины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве: пострадали три человека
Пассажир случайно снял на видео жесткую посадку самолета в Усинске
"Респект пилотам! Спасли человеческие жизни": Появилось видео эвакуации людей с самолета, который сел "на брюхо" в Усинске
Не уступил дорогу: Массовую драку в Казахстане спровоцировал дорожный конфликт
В Китае сообщили о завершении "коронавирусного" карантина на лайнере World Dream в Гонконге
"Ложная повестка дня": Пушков высмеял заявления Яблонского о претензиях Польши к РФ
В Сети появилось видео посадки едва не сбитого самолета на российскую авиабазу в Сирии
Япония шесть лет не соглашается на безвизовый режим с РФ "из-за недостатка доверия"
США приостановили выдачу виз в Китае из-за коронавируса