9 Февр. 2020 2020-02-09T21:49:28+03:00

В Нью-Йорке мужчина открыл огонь в полицейском участке: один человек ранен Фото: REUTERS

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В воскресенье, 9 февраля, в Нью-Йорке неизвестный мужчина открыл огонь в полицейском участке в Бронксе и ранил одного из сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подозреваемый задержан, но его имя не разглашается.

Власти Нью-Йорка полагают, что этот же мужчина стрелял по полицейскому автомобилю в Бронксе вечером в субботу, 8 февраля. Тогда тоже был ранен один полицейский.

Напомним, днем ранее, 8 февраля, в Таиланде ликвидировали солдата, застрелившего около 20 человек. Сначала он застрелил своего сослуживца и командира, а затем устроил перестрелку в Торговом Центре. Ранения получили больше 60 гражданских, а также спецназовцы, задействованные в операции по ликвидации военного.

Нездолго до этого в Калифорнии мужчина открыл стрельбу в автобусе. Он убил одного человека и рани пятерых. Подозреваемый был задержан и помещен под стражу, мотивы преступления выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU