2020-02-09T06:18:44+03:00
В мире

В Таиланде ликвидировали солдата, застрелившего около 20 человек в ТЦ

Операция по уничтожению военного продлилась около десяти часов [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Таиланде ликвидировали солдата, застрелившего около 20 человек в ТЦВ Таиланде ликвидировали солдата, застрелившего около 20 человек в ТЦФото: REUTERS
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В Таиланде ликвидировала сержанта местной армии, который устроил стрельбу в Корате. Он убил 21 человека. Сначала застрелил своего сослуживца и командира, а затем устроил перестрелку в ТЦ. Ранения получили больше 60 гражданских, а также спецназовцы, задействованные в операции по ликвидации военного.

- Преступник ликвидирован бойцами спецназа. Это произошло 15 минут назад. Нам сообщило об этом командование полицейского отряда спецназа, - сообщает с места происшествия

корреспондент ThaiRath TV.

Операция по ликвидации сержанта продлилась около десяти часов. Ее завершение подтвердил шеф полиции Таиланда.

- Операция закончена, преступник ликвидирован. Скоро сюда прибудет премьер-министр, он и участники операции расскажут все подробно, - заявил генерал Чактхип Чайчинда.

Напомним, сайт kp.ru писал, что первое время сержант транслировал происходящее в сеть. Потом его страницу в социальной сети заблокировали. Когда он забаррикадировался в ТЦ и взял заложников, к месту происшествия привезли его мать, которая уговаривала сына сдаться. Однако он продолжил вести перестрелку со спецназовцами. Одного из них он убил. Капрал пытался сбежать и устроил пожар, выстрелив в бензобак машины на заднем дворе у ТЦ.

Зачистка торгового центра в Таиланде.Зачистка торгового центра в Таиланде

ИСТОЧНИК KP.RU

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