В ЦБ рассказали, как мошенники воруют деньги с помощью соцсетей

СЕГОДНЯ 06:30 2019-09-04T06:47:59+03:00

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Изобретательные мошенники придумывают все новые способы хищения денег у доверчивых граждан. А в последнее время Центробанк России фиксирует растущую волну воровства средств с помощью социальных сетей.

Об этом рассказал заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев, курирующий Центр мониторинга и реагирования на кибератаки в финансовой сфере (ФинЦЕРТ), в интервью газете «Известия». По его словам, злоумышленники выбирают себе в соцсети «жертву», взламывают ее аккаунт и начинают публиковать на странице просьбы о помощи, рассылать такие сообщения друзьям пользователя.

Артем Сычев также поведал, что интернет-мошенники научились имитировать голоса и могут выманивать деньги у состоятельных россиян, притворяясь их знакомыми. Правда, таких случаев гораздо меньше, чем взломов страниц в соцсетях.

Куратор ФинЦЕРТа отметил, что вероятность утечки персональных данных клиента непосредственно из банка очень мала, потому что «финансовый сектор научился бороться с утечками гораздо лучше других отраслей». Однако напомнил: чем раньше специалисты узнают о хищении, тем быстрее ликвидируют брешь в защите.

Ранее сайт kp.ru писал, что банки начали оповещать своих клиентов о попытках атак злоумышленников на счета.

Как не стать жертвой интернет-мошенников?.Распознать обман современному пользователю не сложно, но его схемы совершенствуются каждый день, и порой сразу их не заметишь. "Поздравляем, вы выиграли 400 тысяч рублей, только сначала 10 переведите на наш счет и можете забирать деньги", - такое сообщение в социальных сетях получали многие из нас. Казалось бы, кто в наши дни может купиться на столь стандартную уловку, но если такие письма счастья приходят, значит, есть и жертвы. В сообщении о выигрыше был указан адрес официального сайта компании, которая готова его выплатить. Цивильная страница, хорошие отзывы и даже скан оферты. Все бы хорошо, но поисковик выдал нам соседней строкой обзор, где уже раскрываются все карты. Сегодня специалисты знают несколько сотен мошеннических схем от социальных сетей до интернет-магазинов. Волей-неволей, хотя бы раз, но попадался, пожалуй, каждый. Как правило, интернет-мошенничество носит массовый характер, списываются незначительные суммы для населения, но в конечном итоге зачинщик хитрой схемы получает огромные деньги. "Если в отношении вас совершено мошенничество, необходимо обратиться в полицию, пусть даже вы потеряли 500 рублей и для вас сумма незначительная, но она может быть вот как раз той каплей в ходе расследования, чтобы как раз помочь найти преступника", - рассказал Василий Подкорытов, начальник отдела по раскрытию мошенничеств Уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области. По мнению юристов, самый простой и верный способ проверять информацию при любом, даже малейшем сомнении, и самое главное не публиковать свои персональные данные. Мошенники ищут все более изощренные ходы, поэтому, специалисты настоятельно рекомендуют не забывать об элементарной бдительности.

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ИСТОЧНИК KP.RU