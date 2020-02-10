Пушков высмеял недовольство Украины новой санкционной процедурой СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял недовольство министерства иностранных дел Украины тем, что Совет Европы решил ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения уставных обязательств членами организации.
Сайт kp.ru писал, что в Киеве выступили против таких нововведений, поскольку они не дадут в полной мере наказывать страны за "суровые нарушения". По мнению украинских дипломатов, это лишь усугубляет "мировоззренческий кризис", который якобы наступил в СЕ с возвращением российской делегации.
Пушков высмеял разочарование Украины
"Для Украины в Совете Европы все идёт не так. Санкции ПАСЕ отменила, Россия вернулась. Попытка вновь лишить ее полномочий провалилась. Группа "Балтик+" впала в ступор. Санкционный механизм изменён не в пользу Украины. Сплошное расстройство", - написал сенатор у себя на странице в Twitter.
ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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