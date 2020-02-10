2020-02-10T10:33:42+03:00
Политика

Пушков высмеял недовольство Украины новой санкционной процедурой СЕ

Сенатор заявил, что в Совете Европы все идет не так, как хотелось бы Киеву
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сенатор Алексей ПушковСенатор Алексей ПушковФото: Иван МАКЕЕВ
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Российский сенатор Алексей Пушков высмеял недовольство министерства иностранных дел Украины тем, что Совет Европы решил ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения уставных обязательств членами организации.

Сайт kp.ru писал, что в Киеве выступили против таких нововведений, поскольку они не дадут в полной мере наказывать страны за "суровые нарушения". По мнению украинских дипломатов, это лишь усугубляет "мировоззренческий кризис", который якобы наступил в СЕ с возвращением российской делегации.

Пушков высмеял разочарование Украины

Пушков высмеял разочарование Украины

"Для Украины в Совете Европы все идёт не так. Санкции ПАСЕ отменила, Россия вернулась. Попытка вновь лишить ее полномочий провалилась. Группа "Балтик+" впала в ступор. Санкционный механизм изменён не в пользу Украины. Сплошное расстройство", - написал сенатор у себя на странице в Twitter.

ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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