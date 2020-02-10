Пушков высмеял недовольство Украины новой санкционной процедурой СЕ

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:33:42+03:00

Сенатор заявил, что в Совете Европы все идет не так, как хотелось бы Киеву

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Российский сенатор Алексей Пушков высмеял недовольство министерства иностранных дел Украины тем, что Совет Европы решил ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения уставных обязательств членами организации.

Сайт kp.ru писал, что в Киеве выступили против таких нововведений, поскольку они не дадут в полной мере наказывать страны за "суровые нарушения". По мнению украинских дипломатов, это лишь усугубляет "мировоззренческий кризис", который якобы наступил в СЕ с возвращением российской делегации.

Пушков высмеял разочарование Украины

"Для Украины в Совете Европы все идёт не так. Санкции ПАСЕ отменила, Россия вернулась. Попытка вновь лишить ее полномочий провалилась. Группа "Балтик+" впала в ступор. Санкционный механизм изменён не в пользу Украины. Сплошное расстройство", - написал сенатор у себя на странице в Twitter.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716872" frameborder="0"></iframe> ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU