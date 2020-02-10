Семерых фигурантов дела "Сети" приговорили к колонии за терроризм

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:15:31+03:00

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Приволжский окружной военный суд Пензы вынес приговор в отношении семерых фигурантов дела террористической организации "Сеть" - Андрея Чернова, Максима Иванкина, Василия Куксова, Михаила Кулькова, Ильи Шакурского, Дмитрия Пчелинцева и Армана Сагынбаева. Все они получили реальные тюремные сроки от 6 до 18 лет.

Согласно данным ТАСС, Пчелинцев отправится в колонию строгого режима на 18 лет, Шакурский - на 16 лет со штрафом в 50 тысяч рублей, а Чернов - на 14. Иванкин, Кульков, Куксов и Сагынбаев будут отбывать наказание в колонии общего режима. Их приговорили к 13,10, 9 и 6 годам заключения, соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU