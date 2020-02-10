2020-02-10T12:15:31+03:00
Происшествия

Семерых фигурантов дела "Сети" приговорили к колонии за терроризм

Участники сообщества получили от 6 до 18 лет лишения свободы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Приволжский окружной военный суд Пензы вынес приговор в отношении семерых фигурантов дела террористической организации "Сеть" - Андрея Чернова, Максима Иванкина, Василия Куксова, Михаила Кулькова, Ильи Шакурского, Дмитрия Пчелинцева и Армана Сагынбаева. Все они получили реальные тюремные сроки от 6 до 18 лет.

Согласно данным ТАСС, Пчелинцев отправится в колонию строгого режима на 18 лет, Шакурский - на 16 лет со штрафом в 50 тысяч рублей, а Чернов - на 14. Иванкин, Кульков, Куксов и Сагынбаев будут отбывать наказание в колонии общего режима. Их приговорили к 13,10, 9 и 6 годам заключения, соответственно.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Минобрнауки пообещал не вести «крестовые походы» при сокращении числа вузов
Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами
Семерых фигурантов дела "Сети" приговорили к колонии за терроризм
Правительство поручило сформировать стратегический запас масок на случай коронавируса в России
Путин: "Международная обстановка становится более турбулентной"
Китайцы первыми в мире разработали возможную вакцину от коронавируса: лекарство уже тестируют на мышах
Умер Валерий Зеленогорский: писателя не стало в возрасте 70 лет
Телеведущие приняли маму Киану Ривза на Оскар 2020 за его девушку из-за седых волос
В МИД РФ пообещали, что "Северный поток-2" будет достроен
В Китае зафиксирована новая вспышка птичьего гриппа
Эксперт оценил новый способ кражи денег со счетов
В больнице Пхукета находится один россиянин, пострадавший при столкновении катеров
Рубль вырос по отношению к доллару и евро
Суд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик" по делу об убийстве
Выплаты к 75-летию Победы будут начислены ветеранам автоматически
Пушков высмеял недовольство Украины новой санкционной процедурой СЕ
Половина первокурсников не планируют работать по выбранной специальности
Почти половина пациентов с коронавирусом на первом этапе распространения инфекции заразились в больнице
В США рассказали, что помешает им победить в войне с Россией
Военнослужащим пообещали скидки в торговых сетях
На борту круизного лайнера в Японии коронавирус подтвердили еще у 60 человек
Правительство выделит более 71 млрд рублей на выплаты ветеранам
Эминем ворвался на премию "Оскар" с песней Lose Yourself
80% корпоративных сетей заражено вирусами